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中移動賺1179億增3.1%股價挫

2019-03-22 列印
　　由中電信（728）過檔中移動（941），昨天正式接任中移動董事長職務的楊杰，即以新的身份出席中移動業績會。楊杰表示，如果不包括5G商用試用部份，今年中移動的資本開支為1499億元人民幣，較上年下降一成；即使包含小量5G試驗網投入，今年資本開支也肯定少於上年。

　　該公司去年賺1179億元人民幣按年增3.1%，每股盈利5.75元，派末期息1.39港元，全年派息率遜預期，拖累股價急跌5%。被問及派息比率是否已見頂？楊杰說︰「肯定不是見頂」，今年的派息比率仍會維持穩定。

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