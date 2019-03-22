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利豐虧損大幅收窄97%

2019-03-22 列印
　　利豐(494)截至去年12月底止全年業績，營業額127.01億美元，按年跌6.2%，期內虧損由上年同期蝕3.75億美元，虧損收窄97%，至1098萬美元，每股虧損0.129美仙。派末期息4港仙，派息增加1倍。

　　利豐行政總裁馮裕鈞昨日表示，去年是嚴峻的一年，美國市場影響大，零售店關閉數目增加，客戶減少庫存，影響供應鏈解決方案業務，核心經營溢利下跌20%至2.85億美元，料今年美國零售市道仍受壓。但他指，已為業務進行全面重組，新管理團隊已就任，並會在來年加速扭轉業務及推行數碼化的改革。

　　雖然預期今年美國零售市道仍繼續受壓，但他指出，隨着集團投入資源提升供應鏈速度及重組成本下降，料今年供應鏈解決方案收入跌幅會較去年收窄。

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