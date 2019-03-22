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騰訊放榜增幅創新低 多賺一成遜市場預期

2019-03-22 列印
■騰訊去年多賺一成，第四季盈利則錄倒退32%，兩者均遜市場預期。中新社
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　　騰訊（700）去年多賺一成至787.19億元人民幣，增幅為上市以來最低，而單計第四季，盈利倒退32%至142.29億元，兩者均遜市場預期。對於市場關注的遊戲業務，集團總裁劉熾平指，隨著新遊戲上線及加強海外發展，長遠對業務有信心，並強調集團業務多元化，其他業務有不俗增長。

        騰訊去年收入為3126.94億元，按年增31.52%，期內股東應佔盈利787.19億元，每股盈利8.336元，派末期息每股1港元。若以非通用會計準則（non-GAAP）計算，去年多賺18.95%至774.69億元，則勝市場預期。

《絕地求生》審批未見進展

　　核心業務網絡遊戲業務去年收入增5%至1039.92億元，告別快速增長，劉熾平指過去一年內地遊戲版號延遲發放，影響該業務的表現，但自遊戲版號重啟審批，至今集團有8款遊戲獲批，有新遊戲上線，相信遊戲業務將逐步改善。

　　旗下手機遊戲《絕地求生》（PUBG）遲遲未能變現，被問到是否獲批無望，他表示目前仍是與相關部門溝通，未有新進展，但會繼續努力，希望最終能獲批。另外，集團積極發展海外遊戲業務，過去與海外公司建立合作關係，並已見成效，下一步希望將自家研發的遊戲在全球推出。

多元業務增長顯著

　　至於社交網絡業務，收入增三成至726.54億元；網絡廣告收入增43.62%至580.79億元；其他收入業務增長最顯著，按年增近八成至779.69億元。

        騰訊外圍股價向下，至本港時間昨晚十點半，該股於歐洲法蘭克福交易所的預託證券報39.91歐羅，跌3.74%；美國預託證券跌3.09%，報45.55美元，折合約357.57港元，較昨日本港收市價低1.5%。

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