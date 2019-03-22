騰訊放榜增幅創新低 多賺一成遜市場預期

騰訊去年收入為3126.94億元，按年增31.52%，期內股東應佔盈利787.19億元，每股盈利8.336元，派末期息每股1港元。若以非通用會計準則（non-GAAP）計算，去年多賺18.95%至774.69億元，則勝市場預期。
《絕地求生》審批未見進展
核心業務網絡遊戲業務去年收入增5%至1039.92億元，告別快速增長，劉熾平指過去一年內地遊戲版號延遲發放，影響該業務的表現，但自遊戲版號重啟審批，至今集團有8款遊戲獲批，有新遊戲上線，相信遊戲業務將逐步改善。
旗下手機遊戲《絕地求生》（PUBG）遲遲未能變現，被問到是否獲批無望，他表示目前仍是與相關部門溝通，未有新進展，但會繼續努力，希望最終能獲批。另外，集團積極發展海外遊戲業務，過去與海外公司建立合作關係，並已見成效，下一步希望將自家研發的遊戲在全球推出。
多元業務增長顯著
至於社交網絡業務，收入增三成至726.54億元；網絡廣告收入增43.62%至580.79億元；其他收入業務增長最顯著，按年增近八成至779.69億元。
騰訊外圍股價向下，至本港時間昨晚十點半，該股於歐洲法蘭克福交易所的預託證券報39.91歐羅，跌3.74%；美國預託證券跌3.09%，報45.55美元，折合約357.57港元，較昨日本港收市價低1.5%。