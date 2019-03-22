  • 2019年3月22日 星期五
  • 26º
  • 84%
熱門： 梁天琦馬匹急症室 Companion劉德華

日報新聞 > 財經

中海油純利527億 每股派40港仙

2019-03-22 列印
　　中海油（883）昨日派發2018年成績單。期內收入為2269.63億元人民幣，按年增21.8%，錄得股東應佔純利526.88億元，按年大增1.13倍，每股盈利1.18元，派末期息0.4港元。集團董事長楊華表示，雖中美貿易戰對中海油未有太大影響，但希望雙方能好好商量，期望能有好的結果；被問到英國脫歐，楊表示目前英國的業務未有受到影響，工作運作正常。

　　中海油盈利大幅增加，主要受惠於國際原油價格回暖，加上嚴控成本。報告期內，集團油氣銷售收入1858.7億元，按年升22.4%，桶油主要成本連續5年下降。同時，去年淨產量4.75億桶油當量，按年升1%，符合全年產量目標。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd