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吉利賺126億漲18% 派息0.35元多兩成

2019-03-22 列印
　　吉利汽車（175）去年多賺18%，盈利125.5億元人民幣（下同），符合預期，派息更按年增近21%，每股派35港仙，期內收入為1065.9億元，升14.9%。股價昨日曾急升最多近5%，尾市升幅收窄，收報14.42港元，升2.3%。

        吉利行政總裁桂生悅表示，去年第四季中國經濟發生變化，汽車行業首現傳統旺季銷量大跌的情況，預期汽車行業在未來幾年仍波動，非但市場大增的情況難再現，更要面對外國進口車品牌的競爭，該公司冀在此浪潮中生存下來。

  該公司認為，去年財務表現符合預期，銷量和利潤率均有所增加，總現金增17%至157.6億元，但相信今年不明朗因素增加。

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