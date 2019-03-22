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﻿中環IFC外望——胡應湘父子避談不和傳聞

2019-03-22 列印
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　　合和實業（054）噚日舉行股東特別大會，表決私有化提案，其後創辦人兼主席胡應湘（圖左）、佢老婆郭秀萍（圖中）同個仔胡文新（圖右）會見傳媒。

　　胡應湘提出私有化合和，胡文新同胡應湘唔係企喺同一戰線，胡文新唔屬於提出收購嘅財團一致行動方。

  現場傳媒問到佢哋，呢個係咪屬於「技術性方案」，胡應湘笑住反問番「咩係技術性方案？我第一次聽」。佢老婆郭秀萍就話，「呢個唔係安排嚟嘅，冇乜大問題，唔會影響結果，都冇乜動機」。

　　傳媒多次追問公司將來安排，例如會唔會重新上市，胡應湘就賣個關子，「將來你會見到」。佢又話，「可以保證嘅一樣嘢係，成唔成功，我都係為合和股東做事，幾十年嚟都係」。

　　三個人走嗰陣，再俾人追問胡氏父子不和傳聞，胡應湘同胡文新都冇回應，郭秀萍則笑住答，「你想知咩嘢」。

　　姑勿論兩仔爺點樣，合和私有化計劃最終以大比數通過，至於胡應湘父子之後會唔會分道揚鑣，咁大家就要拭目以待啦！

雷蛇夥騰訊拓手遊軟硬件

　　雷蛇（1337）宣佈與騰訊（700）合作發展手機遊戲領域，指將會集中在硬件、軟件及服務合作，為手機遊戲玩家帶來極致體驗。

　　硬件方面，騰訊將與雷蛇緊密合作，把騰訊的手機遊戲內容，能夠在雷蛇硬件以最佳模式呈現，包括Razer Phone以及其他手機遊戲配件，例如由雷蛇設計的手掣。

　　軟件方面，騰訊遊戲將會在雷蛇手機遊戲平台，以及Razer Cortex雷遊手機遊戲啟動器，將得到更佳發揮，兩間公司亦會探討把雷蛇技術，融入至騰訊手機遊戲內容之中。

高瞻
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