﻿中環IFC外望——胡應湘父子避談不和傳聞

胡應湘提出私有化合和，胡文新同胡應湘唔係企喺同一戰線，胡文新唔屬於提出收購嘅財團一致行動方。
現場傳媒問到佢哋，呢個係咪屬於「技術性方案」，胡應湘笑住反問番「咩係技術性方案？我第一次聽」。佢老婆郭秀萍就話，「呢個唔係安排嚟嘅，冇乜大問題，唔會影響結果，都冇乜動機」。
傳媒多次追問公司將來安排，例如會唔會重新上市，胡應湘就賣個關子，「將來你會見到」。佢又話，「可以保證嘅一樣嘢係，成唔成功，我都係為合和股東做事，幾十年嚟都係」。
三個人走嗰陣，再俾人追問胡氏父子不和傳聞，胡應湘同胡文新都冇回應，郭秀萍則笑住答，「你想知咩嘢」。
姑勿論兩仔爺點樣，合和私有化計劃最終以大比數通過，至於胡應湘父子之後會唔會分道揚鑣，咁大家就要拭目以待啦！
雷蛇夥騰訊拓手遊軟硬件
雷蛇（1337）宣佈與騰訊（700）合作發展手機遊戲領域，指將會集中在硬件、軟件及服務合作，為手機遊戲玩家帶來極致體驗。
硬件方面，騰訊將與雷蛇緊密合作，把騰訊的手機遊戲內容，能夠在雷蛇硬件以最佳模式呈現，包括Razer Phone以及其他手機遊戲配件，例如由雷蛇設計的手掣。
軟件方面，騰訊遊戲將會在雷蛇手機遊戲平台，以及Razer Cortex雷遊手機遊戲啟動器，將得到更佳發揮，兩間公司亦會探討把雷蛇技術，融入至騰訊手機遊戲內容之中。
高瞻