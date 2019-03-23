藍籌業績主導 恒指力保二萬九

周四多隻重磅股公佈業績，昨日主導港股走勢，恒指表現有如小型過山車，一度失守29000關、10天線（29047）及20天線（28918），低見28847點，尾段受A股回穩帶動，恒指拗腰回升，二萬九關失而復得，微升41點，收報29113點，全周累計升101點。



美國貿易代表萊特希澤和財長努欽下周四應邀訪華兩日，與副總理劉鶴舉行貿易談判，劉鶴亦將於4月初訪美繼續磋商。



中美下周再啟貿談



據報美國總統特朗普要求中國增加入口一至兩倍，金額逾三萬億美元。不過，貿談消息未有對大市造成影響，港股承接外圍升勢，恒指高開101點，報29173點，開市後曾升171點，見全日高位29243點，惟內地股市受壓，以及重磅藍籌下跌，拖累大市由升轉跌，恒指一度跌穿10天線及二萬九大關，其後20天線亦告失守。尾市A股走勢好轉，帶領恒指收復失地，收報29113點，升41點；國指連跌三日，收報11517點，跌26點。大市成交金額1077億元。



藍籌股個別發展，收市後放榜的中石化（386）跌1.1%，報6.51元；中國聯通（762）挫2.1%，報10.22元，為表現最差藍籌股。



業績股方面：騰訊（700）去年第四季業績好過預期，但內地批出第十批遊戲版號，騰訊再度無份，拖累股價表現反覆，收升0.6%，報365元；吉利（175）去年多賺18%，股價急升5.7%，收報15.24元，為表現最佳藍籌股。長和（001）去年多賺11%，股價升2.7%，收報83.8元；去年核心溢利增18.77%的長實（1113）升1.5%，收報68.2元。



不過，中移動（941）績後續挫，昨日再跌1.4%，收報81.9元；中石油（857）去年盈利增長1.3倍遜預期，股價挫2%，收報5.28元。



吉利績佳急升5.7%



合和（054）私有化高票通過，47年上市地位於5月初告終，股價漲1.7%，收報38.55元，與私有化價格38.8元僅差0.6%。



中民證券（香港）研究部董事黃偉豪表示，經過「超級星期四」後，港股現時已反映大部份利好消息，加上外圍因素如英國脫歐尚存隱憂，相信恒指後市或出現調整。



他續指，恒指年初至今累漲不少，相信首季季結，機構投資者或先行獲利，恒指有機會下試更低位置，惟於28200水平具一定支持。



