美股上周五大跌460點 港股兩萬九關恐失守

歐美近期公佈的多項經濟數據遜預期，環球經濟前景不明朗，恐慌情緒升溫令歐美股市上周五插水，港股美國預託證券（ADR）及夜期先行跌穿兩萬九關口，而ADR預示港股今日或低開近500點或1.72%。市場人士料港股本周先行調整，但毋須過份悲觀，可留意外圍股市是否能喘穩，以及A股走勢。科創板爭生意已有第一滴血，上周五已結束招股的新股盛世大聯（1879）突煞停在港上市的計劃。



美股上周五暴跌，納指單日跌2.5%，杜指亦跌460點，跌幅近1.8%。港股ADR普遍下跌，騰訊（700）ADR收報355.17元，較港股收市價低2.69%，中海油（883）ADR較港股收市價低2.34%。金融股方面，中國人壽（2628）、建設銀行（939）及工商銀行（1398）ADR收市價均較港股收市價低逾2%。



經濟放緩憂慮升溫



耀才證券研究部總監植耀輝認為 ，由外圍及港股ADR情況看，今日幾乎肯定會低開，上周五美股插水與市場對經濟的憂慮有關，加上歐美股市升至高位後未有出現較大調整，故上周借勢調整亦正常。本周有不少中資股公佈業績，港股多受A股走勢影響，可留意A股走勢及外圍股市能否喘穩，現時毋須太悲觀，先看恒指於28700點是否可企穩。



第一上海首席策略師葉尚志則指，市場擔心環球經濟前景，歐洲方面尤其是德國公佈的經濟數據較遜色，加上股市仍處高位，面對一定壓力，為港股帶來回吐壓力，料短期內先有調整，近期低位28200點為重要支持位。



他續稱，由於經濟放緩，美聯儲局貨幣政策轉寬鬆，而內地去年第四季推出刺激經濟政策，如增值稅4月開始下調，A股及港股有回吐壓力，但預計承接力較外圍股市強。



盛世大聯擱置在港上市



中美貿易將展開新一輪磋商，美國貿易代表萊特海澤及財政部長努欽本周前往北京，而中國國務院副總理劉鶴率領的中國貿易代表團，預定下月3日到訪華盛頓英國脫歐未有定案，首相文翠珊及國會就脫歐方案存分歧，仍然維持僵局。上述事件可能為市場帶動波動，另本周四為期指結算日，季結亦臨近。



上海證券交易所推出科創板，早已有分析認為是與港交所「爭生意」，昨日就有新股盛世大聯（1879）「埋門一腳」擱置在港上市的計劃，稱注意到上交所科創板對上市申請正式受理的最新動態，公司正為下一步行動制定策略，並積極評估中國及香港的資本市場狀況及各證券交易所與其他融資平台的最新動態。



盛世大聯上周五已結束招股，原訂於本月29日主板掛牌，有望成為本港第二家以「3+H」（國內第三板+H股）形式上市的公司 。惟該公司昨日發公告，指公司及聯席代表（代表香港承銷商）並無訂立定價協議，故全球發售將不會按原定計劃進行。



