領展開展綠色建築試驗計劃

領展（823）本月初發行的5年期綠色可換股債券，共獲25個機構投資者認購，歐亞投資者各佔一半，最終集資40億元。領展首席財務總監黃國祥接受訪問時表示，期望於今年內展開綠色建築試驗計劃，如安裝太陽能發電板，目前正準備前期研究。有意見指是次換股債劵的固定年息率定於1.6%，欠吸引力。黃國祥則認為，利息水平算「公平」，因換股價定於109.39元，有逾20%溢價，加上有利息保障措施，整個發債計劃「不算很便宜，也不算貴」。黃國祥認為，綠色金融在過去5至10年間已經形成一個市場，國際企業對可持續發展議題的關注增加，如垃圾處理、水資源、空氣污染等，部份基金成立的目的更是僅限投資綠色經濟項目，領展作為全球首間房地產信託基金發行綠色可換股債劵， 希望更多企業會跟隨趨勢，令綠色金融產品會逐漸成為一個平常的融資渠道。



是次集得的40億元將用於領展旗下物業的合資格綠色項目。黃國祥透露，初步計劃於約24個領展旗下的物業安裝太陽能發電板，目前已知有約29個物業有可能合適安裝，未來1年內將會先選3至4個物業作測試，如樂富和黃大仙商場之類的大型物業。至於屆時所儲存的電力如何處置，黃國祥指，向電力公司出售是其一選擇。



