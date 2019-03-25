債換股方案只聞樓梯響 傳TVB放棄入股救星美

一度傳出擬當「白武士」拯救陷財困的星美控股（198）的電視廣播（511，TVB），遲遲未決定入股方案，亦未有債換股計劃，上周更成立特別小組研究「回水」方案。TVB行政總裁李寶安接受訪問時表示，包括大股東黎瑞剛在內，現階段董事會旨在收回現金，對入股星美持保留態度，顯然是要錢不要換股。



因應星美債務引致上市30年來首度見紅，TVB上周三成立特別小組，就收回投資的金額考慮所有可行方案。李寶安表示，目前大股東黎瑞剛與整體股東利益看法一致，主要打算取回現金，暫時未決定會否注資星美，「如果收晒啲錢，買星美股票好易，入股又得，市場買又得。」



作價不合理 存巨大溢價



李寶安解釋，早前星美尋求債權人以「債轉股」還債，但TVB一直卻步，主要是作價不合理，因為以目前星美估值來看，若此時換股，行使價將存在很大的溢價，引致該些股權即時減值。在持有星美兩筆高息債中，包括一點八億元的無抵押定息債券，以及有四成一戲院抵押的六點五億元可換股債券，TVB分別以全數及一半價值作減值，上周的業績便作出合共減值虧損約5億港元。惟核數師報告對此提出保留意見，未能確定該入帳方式是否適當。



李寶安解釋，星美對外財務狀況過時及未經審核，只能以獨立估值師以保守方法計算，並相信只要星美院線繼續運作，餘下的三點三億元債毋須進一步減值，「佢哋院線咁多，就算六十間（附屬公司），七除八扣，都一定多過爭我哋筆數。」他亦認為，對方重組過程需時不久，半年內有清晰方向。去年TVB成立投資委員會，成員包括獨立非執董柯清輝、非執董利憲彬、黎瑞剛的「愛將」許濤、以及財務總裁麥佑基，主要因應國儲能源違約而檢討公司投資組合，去年已就國儲能源債務作二千六百萬元減值虧損。



