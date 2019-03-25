華菁證券攻投行業務 冀建立品牌扭虧為盈

內地自去年年底提出設立科創板，上周更開始接受申請，上交所已收到9宗上市申請。華興資本（1911）首席運營官項威透露，旗下華菁證券已有醫療器械領域的項目進入科創板IPO輔導期，下一步將遞上市申請。他認為，對註冊制華興資本已是「老司機」，期望藉科創板，啟動華菁證券投行業務，建立品牌，並加快其扭虧步伐。



華菁證券是根據《CEPA補充協議十》設立的合資證券公司，於2016年11月開業。項威將其定位為內地的中小型證券商，面對大型投行在資本金、規模、網絡渠道等均有優勢，他認為華菁應要做專注新經濟、有差異化商業模式的投行。項威說：「在資本市場是沒有專利的⋯⋯這是一個碎片化的市場，大家都有自己的生存之道」。



華興熟悉註冊制成優勢



面對科創板的機會，項威稱，華菁證券有兩個優勢：其一，依靠華興資本在美股及港股市場的IPO的經驗，其對註冊制下的市場化機制較為熟悉，「如何定價、如何銷售，這套我們是老司機」；其二，科創板面向新經濟公司，許多公司仍處於虧損或盈利很少的財務狀況，「不符合傳統A股券商的審美標準」，也有不少公司以技術創新為亮點，「對它（這類公司）有非常好的風險定價能力的投行不是特別多」，他認為「科創板天生也比較適合我們」。至於面對外資投行的競爭，華興資本聯席首席財務官崔強認為，對中國客戶了解方面，全外資背景的投行難與本地券商競爭，即使放寬外資控股限制，也難對中國證券業帶來太大變化。



去年虧損大幅收窄



華菁證券去年錄得經營虧損1205.5萬美元，虧損大幅收窄6成。崔強說，科創板推出對加速華菁證券錄得盈利、創立品牌非常有價值，「2018年（我們）已經錯過了CDR的機會」。 華興資本亦銳意進入財務管理市場，今年內有望推出，希望其於十年內可貢獻持續性的收益。



