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譚仔冀2022年前分店增至160間

2019-03-25 列印
　　日本烏冬連鎖店「丸龜製麵」去年以約21億元先後收購譚仔及譚仔三哥（下稱三哥），現時委任前大家樂行政總裁，並擁有二十多年餐飲行業管理經驗的劉達民，出任譚仔國際行政總裁，管理兩家公司的業務。他指雖然兩家米線店均被丸龜收購，但營運管理仍然分開獨立。期望在2022年之前，將分店數目增加逾50間，至160間。他更透露有意上市，是其長遠目標之一。

　　首間譚仔三哥的全新分店將在尖沙咀開幕，以全新的店舖格局示人。譚仔國際行政總裁劉達民表示，全新的分店中加入了很多香港地道的元素。

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