虛銀料掀優惠存息搶客戰

本港傳統銀行最快今年內便要面對虛擬銀行加入市場競爭，有銀行界人士分析，為了擴大客戶基礎，預期虛擬銀行在開業首半年都會以極優惠的存息積極吸客，將會從傳統銀行手上，搶走只需要一般簡易服務如提存、轉帳的客戶。



有不願具名的中小型銀行高層表示，銀行業務依賴客戶基礎和存款，預期虛擬銀行正式營運初期，為了搶市場份額，會以較激烈的優惠，例如高息短期定存吸客。而且虛擬銀行不設實體分行，在租金和人手成本較低，的確有較大空間提供更優惠的銀行產品。



他又認為，企業客戶與銀行有較深的關係，未必會因優惠而輕易轉用虛擬銀行。而且不少銀行都已發展網上銀行服務，相信線上和實體分行結合，會是傳統銀行的優勢。



