虛銀料掀優惠存息搶客戰

有不願具名的中小型銀行高層表示，銀行業務依賴客戶基礎和存款，預期虛擬銀行正式營運初期，為了搶市場份額，會以較激烈的優惠，例如高息短期定存吸客。而且虛擬銀行不設實體分行，在租金和人手成本較低，的確有較大空間提供更優惠的銀行產品。
他又認為，企業客戶與銀行有較深的關係，未必會因優惠而輕易轉用虛擬銀行。而且不少銀行都已發展網上銀行服務，相信線上和實體分行結合，會是傳統銀行的優勢。
本報兩年前獨家報道，已故華光航業集團董事趙世光一六年中逝世不足四個月，即爆爭產案。其包養二十五年的「紅顏知己」劉園園，同年年底以名下公司日盈投資名義入稟高院，要求在趙遺產中「分一杯羹」。事隔兩年，本報...
2019-03-25
正在意大利訪問的國家主席習近平和意大利總理孔特共同見證下，雙方代表交換關於七百九十六件套中國流失文物藝術品返還的證書，這是近二十年來最大規模的中國文物藝術品返還行動，歷經了十餘年，最古老的文物有五千年歷史。 據新華社報道，意大利文物憲兵於二○○七年在當地文物市場查獲一批疑似非法流失的中國文物藝術品，隨即啟動國內司法審判程式。 中國國家文物局得知相關信息後，立即聯繫意大利文化遺產主管部門，展開流失文物的追索返還工作，直到二○一九年年初，意大利法院最終作出返還中國七百九十六件套文物藝術品的判決。 報道指，這些文物包括公元前三千年到公元前二千一百年間的馬家窯文化紅...
2019-03-25
英國脫歐前景未明，留歐派周六在倫敦發起遊行，要求舉行第二次公投，以取消脫歐。主辦單位聲稱有超過一百萬人參與示威。另外，已有超過四百七十萬人在國會網站聯署，要求政府叫停脫歐。遊行人士批評首相文翠珊並未能代表民意，另有消息指，文翠珊會在周一面臨逼宮危機，但首相府否認。 示威者不同意文翠珊堅持脫歐，有標語牌寫道：「文翠珊的說法並不能代表我們。」「脫歐影響經濟、影響所有在歐洲生活的英國人，脫歐永不可行，我們只想取消脫歐。」 主辦單位指今次遊行人數已超過一百萬人，是英國歷來第二多人參與的一次遊行，蘇格蘭首席部長施雅晴等人也都在集會上致辭，施雅晴表示，蘇格蘭有超過六成民眾投票留...
2019-03-25
深水灣壽山村道一帶是傳統豪宅區，大部份皆為低密度豪宅，環境恬靜並私隱度高。今次為大家介紹曉穎花園的罕有放盤，實用面積逾1800方呎，採複式設計，單位佈置以歐陸風格為主調，高貴典雅，上下兩層均有闊窗採光...
2019-03-25
歐美近期公佈的多項經濟數據遜預期，環球經濟前景不明朗，恐慌情緒升溫令歐美股市上周五插水，港股美國預託證券（ADR）及夜期先行跌穿兩萬九關口，而ADR預示港股今日或低開近500點或1.72%。市場人士料...
2019-03-25
英格蘭上場歐洲國家盃A組主場5:0大數捷克，快翼史達寧大演帽子戲法無疑是焦點人物，但隊長哈利卡尼也射入一球十二碼，近三次為國披甲貢獻兩球三助攻，表現一樣搶眼。他倆今晚再度聯袂領軍作客黑山，有力再下一城在首兩輪全勝，讓球主客和讓一球「客勝」無難度！（有線602、662台周二凌晨3:45直播） 史達寧上場歐國外連中三元贏盡掌聲，哈利卡尼就默默為英格蘭作出貢獻。連同上仗十二碼建功，這名二十五歲射手對上三次為三獅上陣，合共取得兩球三助攻領軍全勝，更直言國家隊只會愈戰愈勇：「己隊正踢出賞心悅目的足球，每個人均可發揮所長。加上去年世界盃成為四強份子，歐洲國家聯賽又躋身決賽周，證...
2019-03-25
除了追求輕便與高效能，二合一平板設計也是商務Notebook發展方向，且看日本VAIO即將抵港的三款新作，既有輕盈程度媲美13.3吋機款的SX14，亦有高效且續航力達13小時的SE14，還有旗下首款二...
2019-03-25
許廷鏗首個紅館個唱前晚舉行，除獲一眾同輩歌手支持，張栢芝和鄭伊健前輩亦有撐場；至於「密友」胡鴻鈞則坐在中間位置。而嘉賓請來老友鄭欣宜、JW和林欣彤外，更搵來他的「導師」謝安琪，更承諾幫她的仔女免費睇牙...
2019-03-25
港澳兩地近日出現麻疹病例，情況不尋常，由於麻疹屬高傳染性，可經空氣中的飛沫或接觸病人的鼻喉分泌物傳播，一旦爆發疫情，不但構成極高的公共健康風險，甚至打擊旅遊業，政府不能漫不經心，即時要加緊防疫。 麻疹正在多國流行，日本去年爆發疫情，往沖繩旅客銳減。現今空運便捷，不排除病毒隨飛機四處散播。香港上世紀六十年代出生人士，大多接種了疫苖，具有抗體，但最近有數名機場工作人員中招，反映部份於一九六七年至一九九六年出生者，不肯定其接種情況，香港或出現抗疫「斷層」。 另外，一歲以下幼兒未夠歲數打針，而婦女懷孕期間不宜接種疫苖，若麻疹在本港爆發，對這兩類高危人士構成潛在危害，輕則引起發高燒，...
2019-03-25
今屆香港打吡大賽已經曲終人散，羅富全成功憑藉「添滿意」攻下錦標，成為了近十一年來首位贏得此賽冠軍的土生土長練馬師。 今年僅是羅富全正式成為練馬師的第二季，去年他以六十五場頭馬榮登練馬師龍虎榜的亞軍，打破蔡約翰於二○○二年首季從練贏得最多頭馬的紀錄。今季他的成績更進一步，先在十二月憑「紅衣醒神」及「歡樂之光」摘下香港短途錦標及香港盃，首度揚威香港國際賽事。一月時又憑「精明才子」勝出三級賽一月盃，之後更順利以「添滿意」及「妙算達人」這兩匹四歲精英成功包辦四歲馬系列的三關賽事。在短時間內，羅富全已勝出超過一百場頭馬，誠是馬房團隊上下一心所取得的豐厚成果。 之前有幸出席其馬房的祝捷...
2019-03-25