金管本周發虛銀牌 最快半年後營運

首批虛擬銀行發牌結果大致已塵埃落定，消息指，金管局上周已經口頭通知個別成功獲首批發牌的申請機構，但待至本周才正式公佈結果，暫以渣打香港獲首批發牌呼聲最高，不少中資科網背景的申請者，上周仍然需向金管局補交資料。據悉，有申請機構內部評估過，在取得牌照後最快半年至9個月內可正式營運，即意味今年年底前虛擬銀行將正式在香港面世。







消息透露，金管局原定上周中公佈首批虛擬銀行發牌結果，有傳金管局高層「臨門」重新檢視發牌名單，同時繼續向申請機構發問卷要求補充資料，範圍涉及財務和科技系統能力等。



另一消息人士亦表示，不少中資科網背景的申請者仍有資料尚未釐清，在上周需向金管局補交文件。據了解，包括騰訊（700）旗下的財付通、阿里巴巴旗下的螞蟻金服以及眾安（6060）與中資行信銀國際合組的公司。



消息續稱，金管局對於虛擬銀行的風險管理「睇得相當緊」，例如在資本和流動性要求上看齊傳統銀行，甚至更嚴格。據指，金管局對部份申請者的資本充足比率要求達20%或以上；而金管局上個月到立法會匯報的文件指，截至去年9月底，本地銀行體系註冊認可機構的綜合資本充足比率為20.2%。



由於虛擬銀行全網上營運，不設實體分行，金管局嚴格審視申請機構的網絡保安系統能力。據悉，金管局早前的問卷集中關注申請者應對網絡風險的能力，例如模擬電腦系統一旦「冧機」癱瘓，申請機構需要詳細列舉應對措施，以及修復系統預期所需的時間，以降低對客戶的影響程度。



同時，申請者擬委任的虛擬銀行行政總裁人選，均須與金管局會面，據聞螞蟻金服原本建議的行政總裁人選，便未獲金管局開綠燈。業界人士則認為，金管局在虛擬銀行發牌上嚴控風險，提高要求亦是合理。



