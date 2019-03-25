—歌禮製藥（1672）公布，去年收入按年增2.12倍至1.66億元（人民幣，下同），股東應佔虧損725.8萬元，較2017年虧損5393.5萬元大幅收窄，每股虧損0.84分，不派末期息。收入顯著上升，主要由於戈諾衛（達諾瑞韋）獲批在中國進行商業化。集團料未來幾年的收益將主要來自銷售戈諾衛及即將獲得批准的拉維達韋。
—恒投證券（1476）截至去年底止，全年虧損6.73億元（人民幣，下同），每股虧損0.3元，不派息。該公司2017年盈利7.06億元，每股盈利0.23元.2018年內，收入及其他收益21億元，按年下跌50.41%。
—綠城服務（2869）截至去年底止，全年盈利4.83億元（人民幣，下同），按年增長24.73%，每股盈利17分；派末期息7.5仙。期內，收入67.1億元，按年增長30.54%；毛利率17.8%，按年下降0.6個百分點，主要是因園區服務的毛利率下降所致。
—江蘇寧滬高速（177）2018年實現盈利43.77億元（人民幣，下同），按年上升21.98%，每股盈利86.88分；建議派發末期息每股46分。期內，營業總收入99.69億元，按年增5.43%。報告期內，該公司實現通行費收入約74.6億元，按年增長約5%。
—中國太保（2601）2018年實現營業收入3543.63億元（人民幣，下同），其中保險業務收入3218.95億元，按年增長14.3%，淨利潤180.19億元，按年增長22.9%；派末期息每股1元，按年增加25%。
—天譽置業（059）公布，截至去年底止，全年盈利7.51億元（人民幣，下同），按年增36.49%，每股收益9.5分，末期息2.3港仙，期內，收益按年增長51.7%至61.92億元，物業銷售額則為61.22億元。
—微盟（2013）去年收入按年增六成二，至8.65億元，公司權益持有人應佔虧損10.92億元（人民幣，下同），每股虧損1.59元，不派息；2017年同期錄盈利283.1萬元，每股盈利0.004元。盈轉虧主要由於與優先股有關的並非自身信貸風險產生的金融負債公平值變動引致10.44億元虧損、上市及其他一次性開支6000萬元，以及以股份為基礎的補償3300萬元。
—中國21世紀教育（1598）2018年多賺五成四，至6942萬元（人民幣，下同），收入按年增19%至2.02億元，主要受惠於學生人數及平均學費增加；期內每股盈利6.48分，不派末期息。