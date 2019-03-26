﻿耶倫：儲局或需減息 美債息倒掛 杜指喘穩

美國上周五出現債息倒掛，市場憂慮全球經濟放緩，加上觀望本周中美新一輪貿易談判，投資者態度審慎，美股早段向下，但其後倒升。杜指早段最多跌過130點，其後倒升101點，見25603點；納指則升19點，見7662點；標普500指數升9點，見2809點。債息方面，截止香港時間今晨零時，債息倒掛仍未見扭轉跡象，美國三個月國債孳息報2.45厘，十年期國債孳息則報2.427厘。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報25516點，升14點；納斯達克指數收報7637點，跌5點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見63.47港元，較香港收市價跌0.23港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見353.26港元，較香港收市價跌0.54港元。



市場憂慮經濟放緩



美國聯儲局前主席耶倫（Janet Yellen）表示，孳息率曲線很容易發生倒掛，但這不表明美國經濟衰退逼在眉睫，但可以預示聯儲局可能需要減息。



芝加哥聯儲銀行總裁埃文斯（Charles Evans）指出，美國經濟增長基本面看來不錯，預計今年美國GDP增長介乎1.75%至2%，惟經濟面臨下行風險較高。



中美將於本周展開新一輪高層貿易談判，英國《金融時報》引述多名消息人士報道，中國拒絕美國要求放寬對科技公司限制。



至於上周五晚美國三個月期與十年期國債孳息出現倒掛，即三個月短債孳息高於十年長債孳息，市場憂慮是美國經濟將陷入衰退先兆。不過有分析認為，短息與長息倒鈎，只因全球水浸，令資金大量湧入美國長債。



所謂「債息倒掛」現象，是指短期債息較長期債息還要高。按正常現象，在定息工具如債券投資，長債息口會較短債息口為高，因為持有長債要承受較長時間的債價變動風險。不過，一旦經濟有放緩趨勢，投資者預視長期息口有向下可能，會把資金盡快投入長債之中，以在相對高位鎖定回報，由於需求增加推升債價，令長債孳息下跌。



受市場憂慮全球經濟衰退風險上升，恒指隨外圍低開611點後持續向下，失守10天線（29049）、二萬九及20天線（28897），收報28523點，跌590點。



藍籌股近乎全軍覆沒，僅兩隻錄得升幅。騰訊（700）挫3.1%，收報353.8元；友邦（1299）跌2.2%；滙控（005）跌1.6%；建行（939）跌1.9%；平保（2318）收跌2.4%；工行（1398）亦挫2.4%；六隻藍籌股共佔去恒指一半跌幅。



瑞聲（2018）績後獲大行唱好，股價逆市飆4.6%，收報48.6元，跑贏一眾藍籌股。公用股於跌市中展現抗跌能力，領展



（823）升0.4%，收報88.4元，為另一隻錄得升幅的藍籌股。華潤燃氣（1193）去年多賺22%，股價飆8.3%，收報34.45元。