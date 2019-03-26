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﻿中法簽約購三百架空巴

2019-03-26 列印
  對全球經濟增長放緩的擔憂困擾投資市場，歐洲股市走勢偏軟，英法德三大股市全線低收，惟跌幅不大。英國富時100指數收報7177點，跌30點。法國CAC指數收報5260點，跌9點。德國DAX指數收報11346點，跌17點。

歐洲股市偏軟

  到訪法國的中國國家主席習近平，在法國總統府愛麗舍宮與馬克龍總統會談之際，法國官方宣佈已經與華簽署一項商業合約，中國將採購共300架空中巴士客機，包括290架A320型以及10架A350型空巴。法國官員透露，該300架空中巴士定單總值約300億歐羅。

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