財險去年投資失利 白濤：已化解風險

中國人保（1339）子公司中國財險（2328）去年總投資資產為4342.22億元（人民幣，下同），淨投資收益率4.5%，按年跌0.8個百分點，年底更錄帳面虧損。中國人保副董事長兼總裁白濤回應指，受2018年二級市場波動影響，公司去年投資收益下滑，但進入2019年後，公司全面化解去年帳目風險，並稍有盈利。



管理層又指，公司今年首季投資表現較預期為佳，但鑑於目前市場宏觀經濟尚未出現根本性好轉，公司未來投資策略將以價值投資為主。



中國財險2018年總保費收入3888億元，按年增長11%，非車險業務增長較快，錄得相關保費1298.65億元，按年增速28.5%。不過，該公司2018年綜合成本率為98.5%，按年升1.3個百分點，其中賠付率和費用率，分別按年跌0.3個百分點和升1.6個百分點，拖累承保利潤按年大減四成至53億元。



中國人保董事長兼中國財險董事長繆建民指出，中國財險未來將加大非車險業務發展及營銷力度。2019年首兩個月非車險保費收入按年大增逾五成至366億元，是受益於政策性業務在1至2月份續保等原因，他料下半年相關增速將有所放緩。繆建民提到，有信心全年的業務增長與市場持平，收益則會優於市場平均水平。



母企人保純利跌兩成



母公司中國人保方面，2018年總保費收入4986億元，按年升4.7%，惟股東應佔利潤為129億元，按年跌19.8%。繆建民說，公司2019年前兩個月成績不錯，實現了「開門紅」，不過，他又指「開門紅」並不等於2019年的整體走勢，全年增速依然存在不確定性。中國人保昨日收跌4.3%，報3.34港元；中國財險收跌1.5%，報8.83港元。



