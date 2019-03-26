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丘鈦純利急跌97%

2019-03-26 列印
　　丘鈦科技（1478）公佈，截至去年底止全年股東應佔溢利1439.9萬元（人民幣，下同），按年急跌96.7%。每股盈利1.3分，不派末期息。期內收益81.35億元，按年升2.47%。受業績拖累下，丘鈦股價午後股價急挫，收跌3.2%，報6.61元。

　　毛利率方面，去年上半年為1.2%，下半年回升至6.4%，全年毛利率4.3%，按年跌6.8個百分點。財務總監范富強解釋稱，主要有三大原因令毛利率受壓，一是人工成本按年增近38%，二是折舊金額增逾七成，三是匯率波動影響。

  范富強又稱，去年為了出貨量增長，放棄一些盈利，故2018年表現並非太理想。

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