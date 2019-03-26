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Naspers擬拆騰訊三成股上市

2019-03-26 列印
　　騰訊（700）大股東、南非傳媒巨無霸Naspers公佈，將分拆旗下互聯網業務，於荷蘭阿姆斯特丹上市，當中包括所持有價值1330億美元的31%騰訊股權，料可於今年下半年前成事。

　　外媒報道指，Naspers是次分拆業務，還包括俄羅斯互聯網企業Mail.Ru、德國外賣企業Delivery Hero及印度外賣平台Swiggy，並對新上市業務持股75%。

　　Naspers行政總裁Bob Van Dijk期望，透過此舉釋放持股騰訊價值。Naspers作為南非最大上市公司，佔南非約翰尼斯堡交易所權重近25%，市值979億美元，但仍較其所持有的騰訊股權市值低。

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