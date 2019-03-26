滙豐整合強積金計劃 兩基金管理費減至1.3%

強積金（MPF）受託人市佔率最高的滙豐（005）和恒生（011），宣佈將於7月1日起整合旗下兩個強積金計劃，同時旗下兩隻成份基金，「歐洲股票基金」及「北美股票基金」調減管理費，由1.35%下調至1.3%。



滙豐香港退休金主管葉士奇表示，是次減費有約15萬名成員受惠。另一強積金龍頭宏利（945）則表示，將不時檢視其產品和服務。滙豐帶頭減MPF管理費，令市場關注會否掀起新一輪管理費減價潮。



料有15萬成員受惠



滙豐同恒生昨日宣佈，分別將強積金「自選計劃」合併入「智選計劃」。目前自選計劃內，包括「自選均衡基金」及「環球股票基金」等6隻現有成份基金，將會新增至智選計劃。同時宣佈下調「歐洲股票基金」及「北美股票基金」管理費，由1.35%下調至1.3%。是次整合正待有關監管機構正式審批，通過後將會是該行自2007年起第七次調低收費。



葉士奇表示，歐洲股票基金及北美股票基金，兩隻基金資產管理規模為70億元，是次減費有約15萬名成員受惠。他指，減費後基金管理費低於市場中位數，至於評估未來的減費空間是「言之尚早」，但稱滙豐過去在減費上「已相當積極」。



他又謂，隨著更多成員使用電子化平台，加上強積金資產規模愈滾愈大，有助降低行政成本。至於積金局計劃向受託人徵收年費，葉士奇稱會對強積金受託人「會構成壓力」，但行政成本降低，有助彌補徵費影響。



葉士奇不評論是次減價會否觸發同業跟隨，掀起行業減價戰。另一強積金龍頭宏利回應指，公司不時檢視其產品和服務， 並於去年下調23項強積金成份基金管理費，下調幅度由2.6%至47.9%不等，涵蓋不同類型基金，讓大部份強積金成員受惠。



