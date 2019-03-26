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申洲多賺兩成 派息90仙

2019-03-26 列印
　　申洲國際（2313）公佈，去年股東應佔溢利45.4億元（人民幣，下同），按年增長20.67%。每股盈利3.02元，末期息派90港仙。期內收入209.5億元，按年上升15.84%；毛利按年增16.6%，至66.14億元。

　　該公司指，收入增長的主要原因包括客戶定單需求增長較為理想、海外生產基地產能持續擴充，以及各生產部門效率保持提升。其中，運動類產品的銷售額按年升18.5%，悠閒類產品按年升12.3%，內衣類產品銷售按年升2%。

　　按市場劃分，內地市場是該公司最大單一市場，並保持較快增長，受惠內地消費需求持續增長，期內大部份內地定單均明顯增加，帶動銷售額按年升30%。

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