申洲多賺兩成 派息90仙

該公司指，收入增長的主要原因包括客戶定單需求增長較為理想、海外生產基地產能持續擴充，以及各生產部門效率保持提升。其中，運動類產品的銷售額按年升18.5%，悠閒類產品按年升12.3%，內衣類產品銷售按年升2%。
按市場劃分，內地市場是該公司最大單一市場，並保持較快增長，受惠內地消費需求持續增長，期內大部份內地定單均明顯增加，帶動銷售額按年升30%。
麻疹病毒持續擴散，今年以來確診病例增至二十宗，當中包括國泰航空外籍機師，發病後仍駕駛飛機。港大感染及傳染病中心總監何栢良指出，本港發生小規模麻疹爆發，但本港現時預防麻疹疫苗有限，他預測未來三星期會出現...
2019-03-26
一名二十二歲中國留學生上周六在加拿大遭綁架，並疑似遭疑犯以電槍電擊，目前下落不明。當地警方對這名學生的安全十分憂心，匪徒仍未提出任何要求，動機不明。綁架案已引發中方高度關注。 當地傳媒報道，這宗綁架案事發地點為華人聚集的安大略省萬錦市（Markham），當地時間上周六傍晚六時左右，該名留學生陸萬鎮(音譯，Wanzhen Lu)偕一名女友人返回公寓，在地下停車場泊好車下車時，三名蒙面人突然出現，並將他綁上一輛黑色汽車，隨後絕塵而去。 報道引述當地警方發放的影片顯示，其中一名疑犯持有電槍，受害人一度試圖反抗，但遭到電擊。疑犯最終逼迫受害人進入車內後，驅車逃離現場。警方認為這是有...
2019-03-26
美國司法部長巴爾把「通俄門」獨立檢察官米勒提交的調查報告，撰寫成一份四頁長的摘要，內容指出，米勒找不到實質證據證明總統特朗普及其競選團隊任何成員及其他相關人士勾結俄羅斯。 巴爾引述米勒在調查報告中說，有確鑿證據證明俄羅斯透過散播假資訊和黑客攻擊等方式，干預二〇一六年美國大選，但獨立檢察官發現不到有任何美國人士或特朗普競選團隊的人員，串謀或在明知道的情況下勾結俄方。 至於特朗普被指企圖阻撓調查工作，米勒在報告中只是羅列出正反兩面的事實，但沒有作出結論。巴爾和副司法部長羅森斯坦都認為，米勒列出的證據不足以在法庭內證明特朗普妨礙司法公正。這項決定是建基於米勒的報告中所羅列的事實，...
2019-03-26
何文田半山壹號位於豪宅地段，旺中帶靜，主打3房及4房單位，加上具名校網優勢，向來甚受實力家庭垂青。是次走訪項目其中一個放盤，實用面積1604方呎，採4房雙套房間隔，全屋裝潢高貴，外望何文田開揚景致。 ...
2019-03-26
美國上周五出現債息倒掛，市場憂慮全球經濟放緩，加上觀望本周中美新一輪貿易談判，投資者態度審慎，美股早段向下，但其後倒升。杜指早段最多跌過130點，其後倒升101點，見25603點；納指則升19點，見7...
2019-03-26
盧卡斯柏基達今年一月加盟AC米蘭即成為中場主力，在國家隊也踢出水準，上場友賽為巴西攻入處子球，即使最終被巴拿馬逼和1:1，但個人表現獲名宿卡卡盛讚。這位廿一歲中場新星明言不會辜負偶像期望，今晚友賽作客防守不濟的捷克勢率森巴軍團重奏凱歌，客勝可取。（有線602、662台周三凌晨3:45直播） 年初登陸意甲後，盧卡斯柏基達馬上成為AC米蘭主帥加度素愛將，本年九場意甲悉數正選，攻入一球領軍取得六勝兩和一負佳績。還憑優秀演出，此子獲迪堤選入巴西大軍，上周六友賽第三次為國披甲，取締受傷的尼馬穿起十號球衣並取得處子球。 雖然森巴軍團意外被巴拿馬逼和1:1，但這位二十一歲中場表現...
2019-03-26
近日好友在聚會上大讚TATE Dining Room & Bar美女廚師Vicky的中法融合料理華麗精緻，不但菜式造型設計具美感，且食材配搭優雅，淡雅細膩的手法更令女生吃得心花怒放。 文、圖：...
2019-03-26
去年10月，陳展鵬及單文柔結婚，婚後未夠一個月即宣佈有喜，話咁快陳太下個月就生得，準老竇話就快同BB女見面唔緊張但好開心，仲話開工時手提電話唔離身，隨時Stand By。上周二下午，佗B陳太約咗外傭公...
2019-03-26
全港私家車泊位不足，是引起違例泊車的根源。警方去年共發出二百多萬張牛肉乾，西九龍佔最多，其中深水埗是違泊重災區。運輸署建議在深水埗興建一個地下智能停車場，提供二百個泊位，雖是杯水車薪，但政策方向正確，要持之以恒，繼續在各區推行。 深水埗人煙稠密，人車爭路，不少道路被違泊車輛佔用。多個團體促政府參考外地，興建「摩天輪式」智能停車場，從源頭解決違泊問題。運輸署近日向深水埗區議會提交諮詢文件，建議選址在欽州街及通州街交界的政府土地，建造一個地下「圓軸垂直升降式」智能泊車系統，用機械裝置移動汽車至空置泊位，善用空間。 外國大都會與本港一樣，土地不足，增加泊位的方法，唯有向地下發展。...
2019-03-26
徐雨石將於周三凌晨偕「藍天堡馬」的馬主前往杜拜，為周六在美丹馬場參加一級賽金莎軒錦標做準備，故此明晚夜賽將不會在港督戰。徐雨石表示「藍天堡馬」抵埗後輕了十多磅，是經過長途旅程後的正常情況，馬兒亦已迅即適應當地環境，狀態逐漸提升。「藍天堡馬」稍後將在美丹馬場快操作最後備戰工夫，徐雨石謂跟去年九月份遠征韓國時比較，今仗備戰更充足，有望以更佳狀態迎戰。今仗為「藍天堡馬」操刀的莫雷拉，在當晚其他賽事則甚多聘約，將為出戰杜拜世界盃的「渾身勇氣」、杜拜司馬經典賽的「文雅之士」、杜拜草地大賽的「迪雅卓」，以及高多芬一哩賽的「信子之夢」操刀。而將夥拍方廄「川河尊駒」角逐杜拜草地大賽的潘頓，...
2019-03-26