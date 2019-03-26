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眾安在線虧損擴至20億

2019-03-26 列印
　　具有「三馬」概念的眾安在線（6060）虧損惡化，去年虧損擴大近75%至蝕17.4億元人民幣（約20.34億港元），期內綜合成本率雖下降12.2個百分點，至120.9%，但仍然處於虧損水平。即眾安每承保100元保費，要虧損20.9元。

　　眾安在線聯席首席執行官陳勁表示，集團通過調整產品組合，暫停銷售虧損產品提升承保質量，有信心在短期內可錄得承保利潤。

　　眾安在線副總經理兼首席財務官鄧銳民補充指，集團由去年下半年起暫停銷售賠付率高、虧損產品，例如保手機屏幕碎裂的「碎屏險」，或無人機撞毀後可索賠的「無人機險」。

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