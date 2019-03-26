眾安在線虧損擴至20億

徐雨石將於周三凌晨偕「藍天堡馬」的馬主前往杜拜，為周六在美丹馬場參加一級賽金莎軒錦標做準備，故此明晚夜賽將不會在港督戰。徐雨石表示「藍天堡馬」抵埗後輕了十多磅，是經過長途旅程後的正常情況，馬兒亦已迅即適應當地環境，狀態逐漸提升。「藍天堡馬」稍後將在美丹馬場快操作最後備戰工夫，徐雨石謂跟去年九月份遠征韓國時比較，今仗備戰更充足，有望以更佳狀態迎戰。今仗為「藍天堡馬」操刀的莫雷拉，在當晚其他賽事則甚多聘約，將為出戰杜拜世界盃的「渾身勇氣」、杜拜司馬經典賽的「文雅之士」、杜拜草地大賽的「迪雅卓」，以及高多芬一哩賽的「信子之夢」操刀。而將夥拍方廄「川河尊駒」角逐杜拜草地大賽的潘頓，...

2019-03-26