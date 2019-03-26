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﻿中環IFC外望——FF夥遊戲公司 擬內地產電動車

2019-03-26 列印
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        　　樂視創辦人賈躍亭持有的電動車公司法拉第未來（Faraday Future，FF），與互聯網遊戲公司第九城市成立合資公司，在中國製造、營銷及營運電動車，預期年產30萬輛智能電動車，將於2020年前量產。

　　根據協議，合資公司首要目標是在中國獨家生產及銷售FF研發的互聯網智能超豪華電動汽車V9，將按照FF 91的技術和設計概念生產，但會是針對中國消費市場的車型。

　　第九城市將以3個等額分期，向合資公司注資最高6億美元，FF將向合資公司提供相關產權及資源，兩間公司各佔合資公司50%股份，但第九城市擁有合資公司業務經營控制權。

　　賈躍亭表示，FF在中國和美國範圍內，申請互聯網智能電動汽車專利達2000多件，授權專利數百件。通過合資公司成立，將進一步推進實施中美雙品牌雙主場戰略，並實現豪華電動車品牌在中國落地。

傳任天堂下半年推新Switch

　　《華爾街日報》引述消息人士透露，日本電玩巨擘任天堂計劃最快於夏季，推出兩款新版Switch遊戲機，以維持強勁銷量。

　　  報道引述任天堂內部人士說，兩款新版Switch遊戲機將針對不同對象，較高規格的一款，主要針對較熱衷玩家；售價較便宜的一款，則適合悠閒玩家。

　　消息指出，兩款新版Switch遊戲機，將於6月在美國舉辦的E3遊戲展上登場，並會在數個月內推出。任天堂則未有回應相關報道。

　　自2017年推出以來，Switch遊戲機及遊戲成為任天堂收入主要來源。分析師均關注，該款遊戲機能否持續成為任天堂盈利引擎。

高瞻
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