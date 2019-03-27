﻿債息憂慮減 杜指反彈140點

投資者對美債息口倒掛憂慮減輕，美股昨日開市顯著反彈，杜指早段大升240點報25756點 ，納指亦上升76點報7714點。



美國經濟前景有放緩跡象，當地樓市數據亦反映放緩情況，2月新屋動工按月大跌8.7%，跌幅為八個月來最大，並較市場預期跌幅為高，若以年率計大約為116.2萬間。期內建築批核按月跌1.6%，亦較市場預期的下跌0.9%為高。



英國在脫歐上仍消息紛亂，早前盛傳首相文翠珊在未獲得足夠支持票前，不會再把脫歐協議交國會表決，但昨日外電又引述消息指，文翠珊可能在本周四向國會提交脫歐協議作表決，而報道亦引述疑歐派議員表示，寧可勉強支持文翠珊協議，都較不脫歐為佳。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報75657點，升140點；納斯達克指數收報7691點，升53點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見63.55港元，較香港收市價跌0.35港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見351.57港元，較香港收市價+0.17港元。



昨日內地A股仍未止跌，滬指失守三千關，限制恒指「彈唔起」，最後收報28566點，微升43點，全日高低波幅266點。受近日大市波動影響，市場交投不足千億元，縮減至883億元，為一個半月以來最低。



恒指微升43點



上證指數最低見過2988，收報2997，跌1.51%，失守3000點關口；深成指數亦一度跌穿9500關口，收報9513，降1.95%。滬深兩市成交合計縮減至7683億元人民幣。港股明顯跑贏A股，恒指收報28566，微升43點。



藍籌股個別走。騰訊（700）收跌0.68%報351.4元，騰訊最大股東、南非傳媒集團Naspers擬分拆其互聯網業務於荷蘭阿姆斯特丹上市，當中業務包括31%的騰訊股權。滙控（005）微升0.31%收報63.9元；友邦（1299）走高0.33%收報75.65元；舜宇（2382）升1.87%收報92.8元。



耀才證券研究部總監植耀輝表示，由年初至近日的升浪中，已累積不少升幅，當負面消息出現，市場反應相對較大，較為敏感，根據現時的市況，他建議投資者按兵不動，不用急於清倉或散貨，應先行觀察大市動靜再作部署，預料恒指短期於28500至29000區間整固。



新股方面，今天有三隻新股首掛。新加坡基礎設施管道建設及相關工程服務總承辦商管道工程（1865）耀才暗盤收升5.45%，每手帳面賺120元。中智全球（6819）公開發售部份認購不足，僅獲59%認購，耀才暗盤昨日收跌3.18%，每手帳面蝕85元。去年10月因需時回應監管機構查詢而叫停上市的Dominate Group（8537），今天終將順利掛牌。暗盤昨日收升61.67%，每手帳面賺1850元。



另據市場消息透露，手機遊戲開發商禪游科技已經通過港交所聆訊，預計在4月初開始招股及路演，4月中上市，國泰君安是獨家保薦人。全球最大虛擬貨幣挖礦機生產商比特大陸，在港提交的上市申請昨日失效。內地傳媒引用公司內部信件報道，未來會在合適時間重啟上市工作，又同時表示公司擁有充足的現金。



