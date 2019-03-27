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﻿李小加：ETF通勢在必行

2019-03-27 列印
        港交所（388）行政總裁李小加強調，「ETF通是一定會做的」，並冀A股期貨「愈早推出愈好」。他又重提對新股通之憧憬，揚言若成事，有信心美國的蘋果公司和迪士尼，以及盛傳多時的沙特阿拉伯國家石油公司沙特阿美均會來港上市。李小加形容互聯互通為「大大成功」，甚至指內地交易所會認為，此渠道對香港的好處更多。他續認為，互聯互通是未來的大勢所趨，而交易所買賣基金的互聯互通（ETF通），更是最能廣泛覆蓋的投資工具，因此斷言ETF通一定會做，惟何時做、以怎樣的方式，以及與內地的風控、發展步伐一致等問題，仍有待商量。他指出，內地交易所、中證監和國務院均各有考慮，而交易所的層面亦各有自己的優先次序和利益需要盤算，這些都可以理解。
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