恒大純利勁增五成 全力進軍新能源車

中國恒大（3333）上年度股東應佔利潤按年大增53.4%至373.9億元（人民幣，下同），近年大力進軍新能源汽車行業，集團董事局許家印表示，集團已進入了「以地產為主業，旅遊、健康為兩翼，新能源汽車為龍頭」的四大產業格局，未來五年內不再涉足更大產業。



許家印續指，恒大投入新能源汽車的決心十分之大，「要麼不做，要做就要做大、最強、做成功，我要求所有的生產線必須是世界一流，既然下定決心進入這個領域，就堅信我們一定會成功。」恒大目前在新能源汽車板塊的投入已經超過200億元（人民幣，下同），許家印表示，佈局新能源領域，決不是「一覺睡醒就做出的情緒化決定」，而是進行了大量的前期調研。他說，未來燃油汽車被新能源汽車取代是勢在必行，而歐洲許多國家已明確列出了禁售燃油車的時間表。目前，恒大實現了整車製造的全產業鏈佈局，亦已解決了電池和機電等新能源汽車的制約瓶頸。集團看好新能源汽車的發展趨勢和市場空間，相信產業規模5至10年內可達至數十萬億元。



核心利潤增近倍



中國恒大2018年全年核心利潤（指扣除投資物業公平值收益、匯兌損益、金融工具之公平值損益、處置金融工具之損益、捐贈及部份其他非房地產開發業務的虧損後的利潤）按年大增93.3%至783.2億元，每股基本盈利是2.849元升55.5%，不派息，營業額亦錄得4662億元，按年大增五成。期內，實現合約銷售額5513.4億元，按年增長約10%，管理層表示，2019年的合約銷售目標定為6000億元。



董事局副主席夏海鈞表示，恒大的利潤提升，離不開集團超前佈局二三線城市的戰略部署，降成本、提品質的發展策略，以及提前償還逾1000億元的永續債後，釋放出來200億元的利潤空間。不過，該公司截至2018年底的淨負債率為151.9%，較去年中期有所反彈。管理層解釋，主要是因期內新產品投入較大所致，集團下半年將堅持「現金為王」的策略，相信負債水平會有所改善。



