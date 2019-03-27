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中油服虧轉盈賺2.4億

2019-03-27 列印
　　中石化油服（1033）去年度業績扭虧為盈，賺2.4億元人民幣。其副董事長兼總經理孫清德昨日預期，今年該公司的毛利率增長僅約兩個百分點，但收入和利潤增長將可同達20%。

　　孫清德指出，由於去年轉虧為盈，毛利率增長幅度大，但今年的毛利率增長料難以重現10%至20%水平。至於今年的收入和利潤，將有可能同樣錄得約20%增長水平。中石化油服董事長劉中雲估計，今年油價將介乎60至70美元，並指由於國內加強推進由天然氣取代燃煤的進程，加上近年頁岩氣開採有重大突破，相信未來市場對天然氣需求進一步增加。

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