  • 2019年3月27日 星期三
  • 20º
  • 87%
熱門： 逃犯條例紅磡站三隧分流麻疹何志平

日報新聞 > 財經

數碼通最快明年推5G服務

2019-03-27 列印
　　隨著政府上周向各電訊商指配高頻段5G頻譜，數碼通（315）昨日就兩個主要頻段作同步網絡測試，分別為3.5京赫（GHz）及28京赫。科技總裁鄒金根預計，當取得該兩個頻段後，最快明年下半年推5G服務。

        數碼通（315）夥拍愛立信（Ericsson）就3.5及28京赫作網絡測試。其中高頻段的3.5京赫適用於戶外接收，最高速度1.5Gbps，覆蓋範圍與現時4G服務相若。而高頻段的28京赫，則用於室內環境，最高速度可達5.8Gbps，每個基站服務距離約50至70米。早前數碼通已獲政府指派28京赫頻段，3.5京赫則將於今年下半年拍賣。鄒表示，5G服務須至少以該兩個頻段配合才有適當表現，料最快明年下半年才可推出5G服務，覆蓋全港則需時2至3年，目前談定價言之尚早。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd