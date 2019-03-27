按證准退休者單位出租 安老按揭客月收「雙糧」

按揭證券公司自2011年推出安老按揭計劃，並不斷作出優化。按證執行董事兼總裁李令翔昨日表示，按證除容許選用安老按揭的客戶在入住醫院及老人院的情況下，可將所住單位出租外，最新自2月起，出租單位亦適用於退休人士。



李令翔表示，只要選用安老按揭的客戶聲明退休，並持有所住單位至少1年，便可向按證申請將單位放租。這項新安排主要是回應客戶的訴求。



於過去1、2年，安老按揭客戶因要入住醫院或老人院而將單位出租的個案有6宗。至於因退休而出租單位的個案，李令翔指出，由於新安排推出不久，故暫未有數字提供。若客戶搬去與子女共住，又或到大灣區內地城市居住，便可透過本身單位獲取雙份收入——安老按揭的每月年金及出售單位的租金。



他又說，按證自去年9月新推息率為4厘、年期長達25年的定息安老按揭，並大受客戶歡迎。現新造的安老按揭個案中，有逾70%選用定息計劃。而選用定息安老按揭的客戶，每月所收取金額較浮息計劃多出10%。



研上調年金保額上限



年滿55歲人士已可申請安老按揭，截至今年2月，按證累計接獲3189宗安老按揭申請，涉及客戶人數約4000人，其中66宗個案已離世，99%後人贖回單位。



此外，按證旗下的香港年金公司執行董事兼總裁劉應彬表示，自去年12中優化香港年金計劃至今，共接獲750宗預約投保申請，並已完成650宗申請，當中逾三分一為舊客，累計投保金額逾5億元，平均每張單的保費金額為80萬元，約25%、26%人士投保金額達200萬元上限，而回頭舊客大多用盡200萬元投保額上限。



李令翔稱，會研究再上調投保上限，但很難設下一條線，需評估風險。



