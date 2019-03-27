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合景泰富預售額大增逾七成

2019-03-27 列印
　　合景泰富（1813）公佈2018年全年業績，期內實現預售額655億元（人民幣，下同），按年增加72.2%。主席及執行董事孔健岷表示，2019年預售目標額為850億元，可售貨值1500億元，長三角和粵港澳大灣區的佔比分別為35%和37%，其中，香港的啟德項目和鴨脷洲項目，合共可售貨值約130億元，料今年第三季或第四季推出。

　　合景泰富目前已進入內地及香港36個城市，合共擁有土地儲備1658萬平方米。地產業務首席執行官及執行董事蔡風佳表示，未來將深耕粵港澳大灣區，區內今年的可售貨值為555億元，其中，於香港佈局的啟德項目和鴨脷洲項目，合共可售貨值約130億元。

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