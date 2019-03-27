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郵儲行賺523億多近一成

2019-03-27 列印
　　中國零售商業銀行郵儲銀行（1658），截至去年12月底止年度賺523.1億元（人民幣，下同），按年增9.8%，派末期息每股人民幣0.1937元，派息較前年度增32%。期內資產質素惡化，不良貸款餘額及不良貸款率「雙升」，該行指出，不良貸款餘額增加，主要來自製造業和批發零售業，佔不良貸款餘額分別47.7%及35.6%。

　　郵儲銀行去年淨利息收益率擴闊27個基點，至2.67%，帶挈淨利息收入升24.5%，錄得2341.2億元；手續費及佣金淨收入則有144.3億元，增13.3%。截至去年底，該行個人客戶5.78億戶，擁有營業網點近4萬個。

　　郵儲銀行核心一級資本充足率為9.77%。

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