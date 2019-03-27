﻿中環IFC外望——屈臣氏零售店擬增1300間

隨著位於馬來西亞吉隆坡購物商場Central i-City的屈臣氏店舖昨日正式開幕，長和（001）旗下屈臣氏集團的零售店數目達到15000間，屈臣氏集團董事總經理黎啟明表示，今年將於全球開設1300間新店，其中內地新開500間，香港則新開20至30間。對於是否有意分拆屈臣氏上市，黎啟明表示有關注資本市場，「不排除，但沒有時間表」，並指該集團沒有財政壓力。



Central i-City新店面積超過4200平方呎，採用最新的第八代店舖設計（G8），此為第一間採用G8的分店。除了有新的店面設計、採用了一些環保物料，亦運用了不同零售科技，結合線上及線下平台，旨在為顧客帶來嶄新購物體驗。新一代店面設計是結合了顧客及員工的意見，並且參考了顧客購物潮流相關的市場調查研究。該設計今年會陸續應用在不同地區的店舖，包括香港、台灣、新加坡、泰國、印尼、越南及土耳其。



蘋果踩過界出信用卡



美國蘋果公司舉行發佈會，一口氣推出多項新數碼服務，包括加入串流影視服務戰團，推出原創電視節目及發行信用卡，尋求在手機以外擴大業務範圍至娛樂及金融。



科技巨頭蘋果的行政總裁庫克在加州總部主持春季發佈會，表明今次與別不同。



新推出的包括新聞訂閱服務，涉及300多份雜誌及報章；與高盛及萬事達卡合作推出蘋果信用卡，無卡號、免簽名、有優惠，更大賣點是每次交易有雙重保安，連公司亦不知道客戶消費紀錄，加強保護私隱。



遊戲月費服務方面，訂戶可下載並在線下體驗超過100款遊戲。



串流影視服務與荷里活大導史提芬史匹堡，名嘴奧花雲費等知名人士合作，製作原創電影和節目。



評論認為今次蘋果由硬件製造商「轉型」，是因為智能手機市場逐漸飽和，需要另闢財路。



高瞻