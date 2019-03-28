﻿須競爭委員會批准 國泰49億購香港快運

國泰航空（293）早前高調表示洽購香港快運，昨日公佈達成交易協議，將以49.3億元收購香港快運全數股權，距離進入廉航市場僅一步之遙。國泰表示，協議最終仍有兩大障礙，包括須獲競爭委員會許可，以及取得快運有關合約同意。同時，有快運的控股股東對協議欲提出爭辯，該交易或涉及訴訟，國泰有權因此終止交易。



國泰本月初承認洽購香港快運，昨日與快運的母公司Hong Kong Express Holding Company（HKE Holding）訂立收購協議，國泰付出49.3億元，以獲得快運所有股權，海航集團為HKE Holding的擔保人。國泰分兩種方式繳款，當中包括現金22.5億元，餘下26.8二億元，則以貸款承兌票據支付。該票據乃HKE Holding尚欠快運的結餘淨額而成，再由國泰代HKE Holding還款，該通告未有交代該欠款是否涉及債務。



須快運有關合約同意



去年初傳出快運放盤時，外電引述其估值約3億美元，折算約23.4億港元，但僅約一年後交易價值便升值逾一倍。去年快運的資產淨值約11.19億元，業務則見紅，錄得除稅後虧損約1.41億元，2017年則賺6000萬元。以今次交易作價計算，市帳率達到4.4倍。



交易最終能否落實，仍須達到數個條件，包括須獲得競爭事務委員會發出許可、取得快運有關合約的同意，以及終止或變更快運與關聯人士的安排。換言之，快運內部仍有事項待處理。另一邊廂，國泰表示，有快運中間控股公司的股東，向國泰發律師信，表示有意爭辯該份交易協議。國泰指出，一旦出現妨礙交易的訴訟，國泰有權終止收購協議。



國泰計劃繼續以廉價航空公司的業務模式營運快運，讓其獨立運作。該公司又表示，與快運的業務及營運模式很大程度上可以互補，預計會產生協同效應，而該收購代表國泰以實際方式反映在航空業務長遠發展。快運則指出，在新前景下，期盼雙方帶來協同效應，該公司將維持現有低成本航空定位。今次交易的期限是年底，期間買賣雙方均不能與其他意向人士洽購，同時兩者均對交易的障礙拒絕回應。



大行普遍認為今次收購出現雙贏。摩根士丹利分析指，國泰收購後可增強市場領導地位，減少價格競爭，惟收購價令快運的市帳率升至4.45倍，作價較貴。富瑞亦表現，國泰去年現金等值約150億元，淨負債比率91.6%，有充足資金完成交易，亦能藉收購吸納廉航旅客。



一直不願拓展廉航的國泰，今年一改作風，在月初主動公布正在洽購快運，為進軍廉航踏出第一步。在月中的業績發布會上，主席史樂山表示，航空業界正面對多個情況，市場亦不斷轉變，對廉航發展「永不說不（Never say never）」。



