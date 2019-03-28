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﻿貿赤收窄 美股回軟

2019-03-28 列印
  美國1月份貿赤收窄，但對美股刺激作用有限，美股早段好淡爭持，杜指截至昨晚10時微跌20點報25636點，納指則跌18點報767點。

  杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報25625，跌32點；納斯達克指數報7643點，跌48點。

  滙控（005）美國預託證券價格曾見63.78港元，較香港收市價跌0.07港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見353.04港元，較香港收市價跌1.56港元。

  美國商務部公佈1月份貿易赤字由去年12月的599億美元縮減至511億美元，表現較市場預期的570億美元為佳。

  另外，波音航機再出事，西南航空一架波音737 MAX8客機因引擎問題要急降，事件令人擔憂，波音公司股價早段下跌0.5%。
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