純利增長5%派0.306元建行賺2547億人民幣

報告期內，淨利息收入按年升7.48%，手續費及佣金淨收入按年升4.45%；貸款按年增長6.82%；存款增長4.5%。建行稱，淨利息收入增加，主要得益於資產規模適度增長、央行降準、資產收益提升及結構優化等因素。受此帶動，建行的淨利息收益率為2.31厘，按年擴大0.1個百分點。
手續費收入方面，在克服市場環境及監管政策等因素的影響下，信用卡、網絡金融業務的手續費收入增速為15%及98.98%；理財產品業務收入則下降44.55%，主要受到資管新規實施和理財產品市場發行成本上升等因素影響。
資產有改善 未實現「雙降」
去年，建行的資產減值支出為1509.88億元，按年增長18.55%。主要是發放貸款減值損失增加，以及受表外業務信用減值損失增加的影響，其他減值損失較上年增加45.48億元。
資產質素方面繼續有改善，但未實現「雙降」，不良率降至1.46%，按年收窄3點子；不良貸款餘額按年上升至2008.81億元的水平。
資本水平方面，一向領先於同業的建行去年在增加撥備的同時，核心一級資本充足率為13.83% ，較對上年擴大0.74個百分點，一級資本充足率為14.42%，按年增0.71個百分點。另外，撥備覆蓋率增加37.29個百分點，至208.37%。
報告亦公佈，現年61歲的建行行長王祖繼，因年齡原因已向董事會提出辭呈，辭任副董事長、執行董事、行長以及董事會戰略發展委員會委員、董事會風險管理委員會委員的職務。