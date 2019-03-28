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永達汽車賺12.53億人幣

2019-03-28 列印
　　受宏觀經濟及進口車關稅調整等因素影響，汽車消費市場2018年大幅萎縮，全年汽車銷量按年下降2.8%，乘用車零售商永達汽車（3669）亦受影響，期內公司擁有人應佔淨利潤按年跌17.3%，至12.53億元（人民幣，下同），每股基本盈利亦跌23%至0.68元。

　　該公司副總裁唐亮表示，去年市場環境複雜，但隨着中美談判結果逐步明朗化，以及內地各項汽車消費政策及降稅政策陸續出台，相信2019年全國乘用車，尤其是豪華車的效率會有所增長，公司的毛利潤也可錄得改善。

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