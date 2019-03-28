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大新銀行賺近25億

2019-03-28 列印
　　大新銀行（2356）昨日公佈，截至去年底止全年業績，賺24.8億元，按年升13.4%，撇除重慶銀行的投資減值的正常化股東應佔溢利為31億港元。每股基本盈利1.77元，派末期息35仙。而淨息差輕微改善至2.01%，淨利息收入為42億港元，較上年度增加7.0%。大新銀行董事總經理王祖興表示，並無計劃減持重慶銀行。

　　金管局昨日發3個虛擬銀行牌照，被問到面對的挑戰時，王祖興表示傳統銀行能與客戶建立密切關係，以了解客戶需要，因此傳統銀行與虛擬銀行是能夠各自發展的。

　　他亦表示，期內淨息差受壓，主要因為資本上升，若美國加息周期持續，情況亦將會持續。

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