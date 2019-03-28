金管局發三虛銀牌照 料最快半年正式開業

金管局首批發出3個虛擬銀行牌照，分別由兩間發鈔銀行中銀香港（2388）及渣打香港各自組成的合資公司Livi VB Limited、SC Digital Solutions Limited ，以及眾安在線（6060）所組成的合資公司眾安虛擬金融奪得。金管局副總裁阮國恒預計，3家虛擬銀行可於6至9個月內正式開業，因它們肩負普及金融責任，故現階段只服務港人。記者 曾秀雲、葉盛



阮國恒指出，金管局於去年12月從經篩選的22家虛擬銀行申請機構中，再甄選了8家進入最後一輪審批，其中3家申請已完成了審批並於昨日獲發虛擬銀行牌照，即日生效。至於餘下5家申請機構，該局正積極處理有關審批工作，有個別機構的申請已接近完成階段，但強調金管局沒有既定的批牌時間表，只盼盡快有決定，惟「亦不等於一定會發牌比呢5間（機構）」，重申審批過程嚴謹，申請者必須符合發牌條件及政策目標。



設一年觀察期批核餘下申請



阮國恒說，發牌沒設上限，對於未能進入決賽的14個申請者，他指金管局會待虛擬銀行開業後，觀察一年時間，視乎市場反應，例如市場的接受程度和競爭情況，再定如何處理它們的申請。



他預計3家獲發牌的機構將於6至9個月內正式推出虛擬銀行服務，但事前仍須完成一列系準備工作以符監管要求才能開業，包括測試科技平台及系統、落實風險管理和管控措施細節等。



鑑於虛擬銀行有着促進普及金融的政策目標，他指，現階段虛擬銀行主要服務零售銀行個人客戶及中小企，在個人客戶層面，僅服務持有香港身份證的人士，若日後虛擬銀行冀服務境外客戶，需事先與金管局商討。



他續指，由於虛擬銀行屬新業務模式，相信初期會較着重客戶上線，以建立客戶基礎。同時，預料它們首3年的槓桿水平較低，首年不會從事太多資產業務。



