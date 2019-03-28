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北控水務業務擴至紐西蘭

2019-03-28 列印
　　北控水務（371）2017年曾以2.5億澳元收購澳洲水務公司Trility Group，副總裁李海楓昨日表示，該公司透過投資Trility Group，已成功進入紐西蘭市場，早前於當地中標了一個項目，目前工作正有序推進。該公司未來仍有進一步佈局海外市場的計劃，除拓展已經進入的馬來西亞等國，亦將重點關注柬埔寨、斯里蘭卡等「一帶一路」沿線國家。

　　至於國內的收併購計劃，執行總裁李力表示，主要分為兩個方向，其一是標的物為項目，將重組各地方水司的資產；其二則在資本市場收購科技型公司，以期透過技術創新擴大公司規模。北控水務2018年度純利為44.71億元，按年增長20%。

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