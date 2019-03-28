  • 2019年3月28日 星期四
  • 27º
  • 74%
熱門： 綠置居COMPANION麻疹行劫黎彼得

日報新聞 > 財經

銀保監批建首家外資養老保險

2019-03-28 列印
　　內地繼續推動銀行、保險對外開放。中國銀保監會周三在公佈，批准三項市場准入和經營地域拓展申請，分別為中英合資恒安標準人壽保險籌建首家外資養老保險公司、美國安達集團增持華泰保險股權、以及香港友邦保險（1299）參與跨京津冀區域保險經營試點。

　　銀保監會今年以來，還批准了新加坡大華銀行籌建中山分行、台灣永豐銀行籌建上海分行、中法合資中航安盟財產保險籌建山東分公司、中美合資華泰人壽保險籌建重慶分公司等8項外資銀行和保險機構籌建省級分支機構申請。此外，還批准外資銀行、保險機構增加註冊資本或營運資金共計108.72億元（人民幣，下同）。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd