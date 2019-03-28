﻿中環IFC外望——佳源：有人別有用心洗倉

佳源國際（2768）今年1月中時曾經暴瀉超過八成，因為大股東沈天晴抵押嘅公司股份，未能及時補倉而遭斬倉。沈天晴（見圖）噚日出席業績發佈會時話，股價暴跌事件係「別有用心人士」所為，公司將會總結經驗同教訓，未來會強化內部管理。



佢話未來會根據自身財務需求安排押股，並話「唔會有大融資，喺現有水平上唔會有太大波動！」



沈天晴持有佳源13.54億股，相當於已發行股本52.86%，o依家仲有約9億股抵押畀證券行，獲得1.2億美元（約9.3億港元）融資。以佳源噚日收市價4.09元計，呢9億抵押股份價值36.81億元，即時俾人斬倉風險應該唔高。



仲有七成先返家鄉



雖然佳源股價已經回穩，但相比1月斬倉前股價近14元，仍跌咗超過七成，揸咗貨嘅投資者應該都好傷。



香港電視做一單賺一單



香港電視（1137）派發2018年度成績表，期內虧損按年收窄35%，至蝕1.33億元，每股基本虧損0.16元，不派末期股息；期內營業額8.96億元，按年增長84%，毛利率則由22.6%上升至24.7%。該公司王維基表示，自去年中已從「做一單，輸一單」，轉變為「做一單、賺一單」，主要是去年中有機器投入服務，避免如去年有單但「做唔切」的情況出現。今年會繼續買入機器配送，指港視現於投資期而非燒錢，一向（牙擦）的王維基更說：「我哋由零開始，只做了4年，俾多4年時間我，我（識）飛囉」，強調港視有充裕資金打這一場仗，未來會繼續投資。



他表示，今年將集中火力擴大定單總商品交易額（GMV），更定下32億元的目標，較去年定下的目標大增近七成。



王維基指出，該公司第一期及第二期的自動執貨及倉存系統已分別於去年3月及今年3月投入運作，現時每日處理容量增加至約2萬張定單，減少執貨成本，帶動全年交易額上升，令虧損收窄。他續指，鑑於在建築計畫上獲法規批核需時較長，預計公司第三期系統將於2020底在將軍澳落成，屆時每日可處理3.5萬張定單。



王維基又指，該公司目前處於投資期，好在資金穩定，有7億淨資金和超過10億可變賣物業。該公司亦繼續拓展實體店，現有46家店鋪，今年希望把全港店鋪擴至120間，他說：希望店鋪可以開至「總有一間喺左近。」



高瞻