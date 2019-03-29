﻿上季經濟增長遜預期 美股反升 杜指漲91點

美國股市周四早段先升後回軟，市場憧憬中美貿談有進展，杜指曾漲逾百點；惟市場對經濟放緩的憂慮揮之不去，指數其後不久回軟倒跌，杜指一度見25576點，跌48點；納指亦曾跌23點7619點，標指曾跌6點至2798點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報25717點，升91點；納斯達克指數報7669點，升25點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見63.49港元，較香港收市價跌0.21港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見353.17港元，較香港收市價跌0.83港元。



美國商務部公佈去年第四季國內生產總值增長，由之增長2.6向下修訂至2.2%，低過市場預期的2.3%，個人消費開支及政府開支增長都遜預期，前者僅增加2.5%，市場預期為增加2.6%。不過，全年增長仍達3%，為2005年以來最快增速。此外，美國勞工部公布，上周新申領失業救濟人數為21.1萬人，減少5000人，但少過預期的22萬人。



技術轉移問題有突破



分析師表示，去年第四季的國內生產總值數字，令市場對經濟放緩的憂慮揮之不去，美股由升轉跌。



中美官員周四開展第八輪貿易談判，據報指雙方在各領域上都取得進展，特別在較棘手的強逼技術轉移問題商討上，形容為前所未見的突破。港股繼續觀望貿談發展，昨天為期指結算日，股市變動不大，恒指一度重上28800點水平，高見28816點，全日波幅257點，收報28775點，升46點，連漲三日，累升251點。



航空股跑贏大市



藍籌股個別發展，蒙牛（2319）去年業績勝預期，收升5.47%，報27.95元，為表現最醒藍籌股；聯通（762）收升1.78%，報10.3元。



航空股跑贏大市。國航（753）去年多賺1.47%，股價收升3.6%報8.91元。周三下滑的國泰（293）收彈2.7%報13.7元。中興通訊（763）去年虧損69.84億元人民幣，不過預期今年首季扭虧賺逾8億元人民幣，股價落獲炒上，收飆9.36%報23.95元。