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﻿港匯再觸7.85弱方保證

2019-03-29 列印
  雖然季結，但近日港元拆息反常回落，市場指主要因為大型銀行大量拆出資金，推低拆息，在港美息差又擴闊下，再度誘發套息活動，以致昨日港匯多度觸及7.85弱方兌換保證水平，金管局亦自3月入市以來，少有地在香港時段接盤，買入39.25億元，月內累計買入逾155億元，令下周一的銀行體系總結餘降至608.28億元。

  短期港元拆息自周二開始回落，與供樓相關的1個月拆息昨降至1.68厘，隔夜息則降至1.59厘。港匯方面，香港時段早段，港匯已弱見7.85，其後持續多次觸及該水平。

  對於拆息近日回軟，上商財資業務處研究部主管林俊泓坦言，臨近季結的出現，此情況實有點反常，但主要由幾家大行大拆資金所致。
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