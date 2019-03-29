工行賺2977億人幣增4% 小微企貸款冀達千億

面對經濟下行壓力，大型內銀去年紛紛大幅提取壞帳撥備。工行（1398）去年資產減值的支出達1615.94億元人民幣（下同），為同業最多。在提取巨額撥備後，工行仍錄得股東應佔淨利潤2976.76億元，按年升4.06%，仍是全球最賺錢的銀行。工行盈利符預期，每股派息0.2506元，派息率維持30.5%。



至於今年是否仍須大增撥備，工行行長谷澍稱「目前還不好判斷。」撥備水平要兼顧、平衡當期利潤水平及可持續增長。



內地要求大型銀行的小微企貸款，今年要爭取增加30%，谷澍稱，工行對小微企貸款今年的增長目標是90%，總量至1000億元，至今年首季末已完成約500億元；未來3年的公司貸款部分，有三分之一發放予小微企。而去年第四季度新發放小微企貸款利率不到4.5%，包括票據融資在內。



去年，工行小微企（授信1000萬元以下）放貸492億元，按年增18.1%。去年全年新增人民幣貸款1.16萬億元，收回再貸1.96萬億元。



每股派息0.2506元



雖然要大幅增加小微企貸款，但谷澍指今年淨息差走勢有挑戰，他直言「不會像去年那樣舒服。」今年以來同業拆息及債息顯著回落，貸款利率降幅略緩，今年仍要保持淨息差水平具有挑戰，工行會主力調整負債結構，提高存款佔比，穩定資金成本，作為穩定淨息差主要手段。



去年，工行淨利息收益率2.30%，按年擴大0.08個百分點。谷澍強調，「工行不會高息攬存，不搞惡性競爭。高息吸存再多，也不是本事。」在貸款方面，「也不追求高定價，會努力提高貸款周轉收益。」



去年，全年新增個人客戶4000萬人，總數逾6億；新增存款1.45萬億元，存款平均成本1.4厘，處於低水平。今後仍會透過產品創新、渠道優化，鞏固存款基礎，爭取低成本資金。



