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蒙牛純利大增近五成 收入料雙位增長

2019-03-29 列印
　　蒙牛乳業（2319）2018年賺30.43億元（人民幣，下同），按年大增48.6%。該集團總裁盧敏放預期，2019年的收入可錄低雙位數增長，淨利潤率則有信心按年增逾50個基點。

  蒙牛今年成立20周年，被問及會否藉此增派特別股息，該公司稱，會維持正常派息政策，而隨着利潤上升，股息亦會有所增加。

　　被問及該公司如何提升利潤率，盧敏放表示，蒙牛的產品結構不斷優化，冰淇淋、奶粉、兒童奶酪等毛利率較高的產品佔比較衕行為低，故未來還有很大的盈利改善空間。

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