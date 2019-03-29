星島連特息派0.12元 全年股息增四成

星島新聞集團(1105)2018年錄得收入14.31億元，純利2424.3萬元。集團表示，鑑於現金儲備充裕，且可見未來的現金流預期穩健，故決定慷慨派發每股末期息2仙另派10仙特別股息，連同中期股息每股2仙，全年股息高達為每股14仙，按年增加40%。集團主席何柱國表示，是次派發特別股息冀回饋股東，並反映集團價值。



何柱國表示，本地經濟增長受外圍不明朗因素拖累而有所放緩，廣告需求亦受影響，加上白報紙價格於年內高企帶來壓力，令上半年尤其受壓，但在下半年經過實施一系列的應對措施，盈利表現得以改善。



期內，集團收入按年減少5.3%，純利亦按年倒退約41%，每股基本盈利為2.8仙，而去年為4.77仙。截至去年12月底，集團共有約1491名員工。星島昨日收市0.94元，升1.075%。



《頭條日報》讀者達110萬人



星島在新聞稿表示，旗下的《頭條日報》穩踞香港第一免費報章之位，為發行量及讀者人數最多的報章，其平均讀者人數達110萬人，超出第二免費報章競爭對手近一倍，較其他三份中文免費報章的讀者人數淨總和超出19%。



《星島日報》在讀者人數及廣告收入方面保持相對穩定。《英文虎報》年內的成本控制及提高生產力等措施奏效，盈利取得改善。旗艦雜誌《東周刊》在讀者人數及廣告收入方面皆成功鞏固其市場地位。於2018年，集團繼續高踞本港平面招聘媒體市場的首席，《JobMarket 求職廣場》錄得讀者人數達35.6萬人，同時其所佔的廣告開支份額在招聘刊物當中繼續為最大。《親子王》於年內再度獲《Marketing Magazine》選為香港第一的育兒雜誌。



海外業務方面，由於海外市場繼續面臨艱難的行業環境，業績受壓。為提高經營上的效率及競爭力，《星島日報》的海外業務透過整合及精簡業務的運作產生協同效應，同時開拓新收入來源，成功帶來正面的影響，減輕市場環境對業務造成的壓力。







