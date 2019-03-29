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萬科配股集資78億還債

2019-03-29 列印
　　大市今年回穩後再現集資潮，萬科企業（2202）擬配股還債，以每股H股29.68元發行近2.63億股，集資約78.1億元。消息刺激股價一度抽升7.5%，隨後回吐至收報32.55元，微升0.96%。

　　萬科表示，若股份全數配售，扣除成本後可集得77.8億元淨額，將用於償還境外債務性融資，並承諾不會用於住宅開發。

  根據協議，該公司將股份配售予不少於6名承配人，包括專業投資者、機構投資者等。配股價較昨日收市31.55元，折讓約5.93%，配售股份佔其擴大後H股的16.67%，以及所有股本的2.33%。

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