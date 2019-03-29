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TVB夥香港寬頻攻新媒體廣告

2019-03-29 列印
　　電視廣播（511，TVB）與香港寬頻（1310）推出新廣告營銷策略，予中小企業客戶憑低成本，在TVB的OTT及社交平台播放廣告，行政總裁李寶安表示，新媒體廣告收入目前佔整體10%，期望今年可升至20%。

  TVB最近發展O2O網購服務，對於香港電視（1137）主席王維基前一稱，HKTVmall是行業競爭的最大得益者。李寶安昨日回應指，雙方經營哲理不同，均在摸索階段，強調雙方並非競爭對手，亦衷心希望對方成功，他說：「好希望市場有贏家，如果連跛嘅恐龍都有嘢食，證明恐龍唔會絕種。」TVB與香港寬頻推出為期5個月的合作計畫，雙方的客戶可有最高一半費用回贈，以支付對方廣告或上網費用。

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