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﻿恒指四連升 首季彈3205點

2019-03-30 列印
　　中美貿易談判進展良好，華府更有機會取消部份中國商品關稅，刺激中港股市發力飆升港股承接外圍升勢，輕微高開37點，惟曾倒跌13點，其後在A股發力帶動下，恒指成功收復10天線（29002）及20天線（28904），收市企穩於二萬九樓上，報29051點，升276點，連續四日上升；國指彈84點，報11379點。大市成交金額急增至1222億元。

萬洲中生首季漲39%

　　今年首季恒指累升3205點或12.4%，扭轉之前連跌三季頹勢，並創近10年來最勁單季升幅。在藍籌股當中，萬洲國際（288）表現最佳，勁升39.3%；中生製藥（1177）則排第二，漲38.76%。但中信股份（267）全季跌4.56%，為表現最差藍籌股。

　　宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒表示，先有總理李克強唱好內地經濟數據，後有市場憧憬美國撤銷部份中國貨關稅，刺激資金流入股市。林嘉麒認為，只要續有好消息出爐，再配合活躍成交動力，今年次季恒指有力挑戰三萬點大關。
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